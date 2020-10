Medie: Magnussen stopper hos Haas efter sæsonen

Racerkøreren Kevin Magnussen får ikke forlænget sin kontrakt hos Formel 1-holdet Haas.

Det erfarer Ekstra Bladet igennem flere kilder.

Ifølge avisen har Haas-ledelsen truffet sin beslutning, og både Romain Grosjean og Kevin Magnussen er færdige på teamet efter denne sæson, lyder det.

Teamet forventes at offentliggøre bruddet før weekendens grandprix i Portugal, skriver Ekstra Bladet.

Holdet skulle dog ikke være klar til at sætte navne på holdets nye kørere, men det ventes, at Haas satser på billigere løsninger som kørere, da holdet på grund af coronakrisen er hårdt ramt på økonomien.

For Magnussen kan et Haas-farvel meget vel være lig med et farvel til Formel 1-klassen.

Den 28-årige dansker ønsker selvsagt gerne at fortsætte i kongeklassen, men det er småt med åbninger hos de andre Formel 1-mandskaber.

Magnussen debuterede i Formel 1 for McLaren i 2014, hvor han i sit første løb sluttede på podiet. Det har han aldrig gjort siden.

I 2015 blev danskeren degraderet til reservekører hos McLaren, men året efter var han tilbage på den store scene for Renault.

Her blev det til en enkelt sæson, inden han i 2017 fortsatte karrieren hos Haas.

Magnussen er nu i gang med sin fjerde sæson på det amerikanske hold, men det ser altså også ud til at blive den sidste.

I denne sæson er det bare blevet til et point for Magnussen i de første 11 grandprixer, efter at han i sæsonens tredje løb blev nummer ti i Ungarn. Siden er han fire gange udgået, og det er ellers blevet til placeringer mellem nummer 12 og 17.

Teamkammerat Romain Grosjean hentede sine eneste to point i det seneste grandprix i Tyskland.

Den 34-årige Grosjean har kørt for Haas siden 2016, men skulle altså nu også være færdig hos holdet.

Ifølge Ekstra Bladet har Haas ingen kommentarer til avisens oplysninger.