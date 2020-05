Medie: MLS foreslår at rykke hele ligaen til Florida

Major League Soccer har foreslået ligaens 26 klubber at spille kampe i Orlando, skriver The Athletic.

For at få gang i fodbolden i USA efter coronapandemien overvejer Major League Soccer (MLS) at rykke samtlige 26 hold til Florida.

Det skriver sportsmediet The Athletic.

Ligaen har sendt et forslag ud til MLS-klubberne om at starte kampe op fra 22. juni i den solrige delstat i det sydøstlige USA.

Tanken er at samle spillere og ledere i Orlando i en periode på to måneder, uden at familiemedlemmer får lov til at følge med.

Ifølge forslaget vil MLS samle holdene i Florida fra 1. juni, hvilket giver mulighed for tre ugers forberedelse.

Der skal samtidig laves en plan for regelmæssige test af op mod 1000 spillere, trænere og andre stabsfolk.

Forslaget tager ikke stilling til, om kampene i Florida skal tælle med i MLS-tabellen eller afvikles om en selvstændig turnering.

USA er det land i verden, der er hårdest ramt af coronapandemien med 1,4 millioner smittede. Mere end 83.000 coronasmittede har mistet livet under krisen.