Medie: Landsholdet er utilfreds med plan om fynsk træningscenter

Ifølge B.T. er der "stor utilfredshed" på herrelandsholdet over udsigt til fremover at skulle mødes i Odense.

Der skal etableres et nationalt trænings- og videnscenter for dansk fodbold i Odense.

Sådan lød det fra Dansk Boldspil-Union (DBU) i august, da unionen præsenterede sine visioner for dansk fodbold i fremtiden.

Men udsigten til at skulle mødes og træne i Odense er ikke faldet i god jord på herrelandsholdet. Det skriver B.T.

Ifølge avisen, der har talt med en række unavngivne kilder "i toppen af DBU", er idéen om ét stort træningsanlæg for alle landsholdene blevet taget godt imod, men planen om at lægge det i Odense er knap så populær.

B.T. mener at vide, at spillerne på herrelandsholdet er "dybt irriterede og forundrede" over fremover at skulle mødes på Fyn i stedet for et sted nær København på grund af den - for manges vedkommende - længere transporttid.

Staben omkring landsholdene støtter ifølge B.T. op omkring spillernes utilfredshed.

Kenneth Reeh, der er vicedirektør i DBU og står i spidsen for projektet, har dog ikke mødt modstand mod planerne.

- Jeg taler også med medarbejdere, og der er det en bekymring, om folk skal flytte fra Brøndby (hvor DBU har hovedkontor, red.) til Odense, men det er jo slet ikke sikkert, at der er nogen af vores ansatte, som skal have deres faste gang i Odense.

- Men det kan være, at der er nogen, som hvis de skal til Helsingør, Aalborg, Viborg eller Herning, så skal til Odense, og der tror jeg, at det er de færreste, som synes, det er så stort et problem, siger han til B.T.

Mens en eventuel flytning til Odense ligger nogle år ude i fremtiden, skal der på den korte bane findes en træningsløsning på herrelandsholdet.

Banen i Helsingør, hvor landsholdet længe har trænet, skal nemlig laves om til et boligområde i 2022, og det er endnu uvist, hvor en eventuel ny bane kan etableres.

Kenneth Reeh håber på, at der kan findes en løsning i Helsingør, siger han til B.T.