Medie: Ibrahimovic gør comeback på landsholdet

Ifølge mediet FotbollDirekt gør Zlatan Ibrahimovic comeback på det svenske landshold.

Flere kilder fortæller mediet, at angriberen bliver udtaget til kampene i VM-kvalifikationen mod Georgien og Kosovo samt træningskampen mod Estland senere i marts.

Zlatan Ibrahimovic stoppede på det svenske landshold efter EM-slutrunden i 2016 og har dermed ikke været aktuel for landsholdet i næsten fem år.

Han står noteret for 116 kampe og 62 mål i den blå-gule trøje.

Truppen til de forestående kampe offentliggøres 18. marts, og den administrative chef for det svenske A-landshold, Stefan Pettersson, vil endnu ikke afsløre noget.

- Truppen udtages 18. marts. Så må vi se, hvordan holdet ser ud. Det er Jannes (landstræner Janne Andersson, red.) opgave at udtage truppen. Vi håber, at han har så mange gode og skadesfri spillere som muligt at vælge imellem, så det bliver svært for ham, siger han til FotbollDirekt.

39-årige Zlatan Ibrahimovic har været skarp for AC Milan i indeværende sæson, når han har været på banen.

I 21 kampe på tværs af alle turneringer har han scoret 16 mål.

Den tidligere Paris Saint-Germain- og Juventus-bomber har dog også været ramt af coronavirus og skader og har derfor misset en del af holdets kampe.