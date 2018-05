Medie: Håndboldklubben KIF er reddet af nye millioner

Det erfarer JydskeVestkysten, efter at klubben onsdag har afholdt ekstraordinær generalforsamling.

Ifølge avisen tog det mindre end en halv time at få en løsning på plads i Koldinghallen.

I løbet af den halve time blev selskabet bag KIF Kolding København reddet, da samtlige punkter på dagsordenen blev godkendt.

Dermed er der lagt op til, at selskabskapitalen forhøjes med næsten ni millioner kroner.

Samtidig blev der stemt ja til, at en række velvillige kreditorer kan eftergive gælden, så KIF får en mulighed for at bygge en ny forretningsmodel op.

TV2 Sport skrev tirsdag, at Jens Boesen vil trække sig tilbage efter mere end 30 år som klubbens direktør.

Onsdag aften havde han dog ikke meget at sige, da JydskeVestkysten forsøgte at få en kommentar fra den afslappede og venlige direktør, da generalforsamlingen var forbi.

Jens Boesen henviste til en pressemeddelelse fra klubben, som vil blive sendt ud torsdag.

TV2 har tidligere erfaret, at den tidligere KIF-spiller Anders Oechsler, der stoppede karrieren i 2016 og i dag arbejder som ejendomsmægler i Kolding, var i spil som afløser for Jens Boesen.

JydskeVestkysten erfarer onsdag, at Anders Oechsler får ansvaret for salg af sponsorater i stedet for direktørjobbet.

Avisen erfarer videre, at Anders Jensen fra Autocentralen er ny mand i bestyrelsen, samt at Jens Boesen snart kan være fortid i jobbet som direktør.

Der er dog lagt op til, at klubben stadig kan gøre brug af Jens Boesens lange erfaring i jobbet i en form for konsulentrolle.

Gammel gæld har tynget klubben i flere år, men ifølge JydskeVestkysten er det såkaldte venner af huset, der har slået en streg over deres tilgodehavender.

KIF Kolding København halverede i fjor sit spillerbudget. Men regnskabet for 2016/17 viste et underskud på 4,6 millioner kroner mod 14,1 millioner kroner året før.

Gælden var vokset fra 38 millioner kroner til 44 millioner kroner, skriver avisen.