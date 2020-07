Medie: Fem udskiftere tillades også i næste sæson

Ifølge The Athletic vil Ifab gøre det muligt også at benytte fem udskiftere i 2020/21-sæsonen.

Når en ny fodboldsæson starter op efter sommerferien, kan det meget vel fortsat blive med muligheden for, at hvert hold må skifte fem spillere ud undervejs i kampen.

Ifølge sportsmediet The Athletic forventes det, at The International Football Association Board (Ifab), der forvalter fodboldlovene, i de kommende dage vil vedtage, at fem udskiftninger fortsat skal være tilladt også i næste sæson.

I så fald vil det være op til hver liga og hver turnering at bestemme, om fem udskiftninger fortsat skal tillades, eller om der skal benyttes tre udskiftninger som før coronakrisen.

Ifabs argument for at fortsætte med de uvant mange udskiftninger er, at 2020/21-sæsonen også vil være influeret af coronavirus i den forstand, at kampprogrammet vil være med komprimeret end normalt.

De midlertidige regler - som altså kan blive forlænget - gælder kun for turneringer, der slutter inden 31. december 2020.

Derfor er det tilladt at bytte fem mand ud i indeværende superligasæson, men indtil videre ikke efter sommerferien.

Det får klubberne dog mulighed for at vælge via Divisionsforeningen, hvis altså Ifab først giver grønt lys til en forlængelse af udskiftningsreglerne.

Selv om et hold har fem udskiftninger, er det kun tilladt at stoppe spillet tre gange for at skifte ud. Pausen tæller ikke med i den forbindelse.