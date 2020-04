Medie: Engelske spillere skal træne med ansigtsmaske

Det skriver Sky Sports torsdag, inden de 20 klubber i den bedste engelske række fredag mødes for at gøre status i forbindelse med coronapandemien.

Sky Sports skriver om "projekt genstart", og her fremgår en lang række punkter for meget konkrete tiltag, som handler om hvordan spillere og ledere skal agere, når der trænes.

Det handler også om testning af alle involverede i klubberne i forbindelse med træning.

- Planerne inkluderer testning af spillere og ledere 48 timer, før de vender tilbage til træning, og de vil også blive testet for potentielle åndedrætsproblemer forbundet med coronavirus, skriver Sky Sports.

Alt materiale på træningsanlæg skal desinficeres før og efter brug, og det gælder for teknisk gps-udstyr, kegler, hjørneflag, målstolper og andet udstyr.

Der er lavet regler for, at biler ikke parkerer for tæt på hinanden, og der vil ikke blive givet massage til spillerne, medmindre en klublæge direkte beordrer det.

Spillerne kan kun få adgang til omklædningsrum, hvis de skal benytte et toilet, og der skal være angivet opsamlingssteder for væske på anlægget.

Der må ikke spyttes i forbindelse med træningen, hvor en gruppe højst må bestå af fem spillere.

Der er ikke spillet i Premier League siden 9. marts på grund af coronakrisen, og i alle nationale ligaer i Europa foregår der et hav af møder hele tiden i forsøget på at træffe beslutninger.

Senest har Det Franske Fodboldforbund (FFF) på baggrund af myndighedernes regler meddelt, at sæsonen i Frankrigs to bedste fodboldrækker ikke bliver afsluttet på banerne.

Beslutningen er endnu ikke formelt ført ud i livet, men der ventes en afklaring i løbet af torsdagen.

Senest har avisen Le Parisien beskrevet, at præsident Emmanuel Macron og sportsminister Roxana Maracineanu arbejder for at få de øvrige, store europæiske ligaer til at beslutte det samme.

Spanske AS beskrev, at det skyldtes, at man mener, at det så vil være nemmere at planlægge næste sæsons fodboldkalender på tværs af landene i Europa.

I Holland er sæsonen i Æresdivisionen afblæst, og i Belgien mangler man at føre samme beslutning ud i livet. Her er afgørende møder flere gange blevet udskudt.

I Tyskland forventer man øget klarhed omkring Bundesligaen i løbet af næste uge, mens Italiens sportsminister, Vincenzo Spadafora, onsdag sagde, at det er usandsynligt, at Serie A kommer i gang igen i denne sæson.

I England mangler der derfor ikke emner på dagsordenen fredag.

Her har tidligere Manchester United-profil Gary Neville været fortaler for at fokusere på sundhed frem for fodbold.

- Hvis folk virkelig mener, at sundhed skal være førsteprioriteret, så ville vi ikke i øjeblikket diskutere, om fodbold skal vende tilbage. Hvis beslutningen ikke handlede om penge, så ville der ikke være fodbold i flere måneder, siger Gary Neville ifølge Reuters.

Onsdag gjorde engelsk politi det klart, at opførslen hos engelske fodboldfans kan være nøglen til, om der kan spilles eller ej.

Selv om kampe vil blive spillet uden tilskuere, så kan fans stadig forsamle sig, og derfor vil politiet have bemyndigelse til at afblæse sæsonen, hvis reglerne ikke overholdes.

Det fastslog Marc Roberts, der er øverst ansvarlig for engelsk politis fodboldrelaterede opgaver, ifølge Reuters.

Liverpool-borgmester Joe Anderson frygter ligeledes, at en genoptagelse af sæsonen kan gøre det umuligt at styre fodboldtilhængere i en tid, hvor coronavirus ikke er under kontrol.

- Selv om vi spiller for lukkede døre, så vil mange tusind fans troppe op foran Anfield (Liverpools hjemmebane, red.).

- Der er ikke mange, der vil respektere at holde sig væk fra stadion. Mange vil komme for at fejre, så jeg mener, at det er en non-starter, siger han ifølge AFP.

Liverpool fører suverænt Premier League og kan vinde klubbens første mesterskab i 30 år.