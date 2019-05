Medie: Efterforskere vil udelukke Manchester City fra CL

Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) indledte en sag mod City i marts, og ifølge BBC er flere af efterforskerne i sagen af den overbevisning, at et års udelukkelse fra Champions League vil være en passende straf for Manchester City.

Det kan få stor konsekvens for den engelske mesterklub Manchester City, hvis klubben bliver kendt skyldig i at have brudt reglerne for Financial Fair Play (FFP).

BBC og flere andre medier forventer, at der falder afgørelse i sagen i denne uge.

- Den tidligere belgiske premierminister Yves Leterme, der er formand for Uefas uafhængige undersøgelseshold, vil komme med sin anbefaling til en straf i denne uge.

- Han har det sidste ord, men flere af hans kolleger forstås at have udtrykt, at en sæsonlang udelukkelse (fra europæiske turneringer, red.) af Manchester City vil være en passende straf, hvis klubben kendes skyldig, skriver BBC.

Manchester City har tidligere nægtet at have brudt reglerne.

Baggrunden for sagen er lækkede dokumenter fra whistleblowerplatformen Football Leaks.

Ifølge disse dokumenter hjalp den nuværende præsident i Det Internationale Fodboldforbund (Fifa), Gianni Infantino, i sin tid som generalsekretær i Uefa, Manchester City og Paris Saint-Germain med at omgå FFP-reglerne i 2014.

Reglerne sætter en ramme for klubbernes forbrug for at sikre en form for økonomisk fairplay og undgå, at budgetter og forbrug eskalerer, så bundløs gæld og konkurser bliver en realitet blandt fodboldklubberne.

Man kan i store træk sige, at klubberne ikke må bruge flere penge, end de tjener. Og der er strenge grænser for, hvor stort et underskud må være over en flerårig periode.

Siden maj 2016 har Manchester City brugt omkring 4,4 milliarder kroner på spillere.

Bag PSG og City er stenrige ejere fra henholdsvis Qatar og Abu Dhabi.

På trods af at klubberne ifølge de lækkede papirer har brugt uregelmæssige økonomiske midler til at puste budgetterne op, slap de begge med bøder i 2014.

City og PSG slap dengang med bøder på trecifrede millionbeløb i kroner, men de undgik udelukkelse fra de store europæiske klubturneringer, hvilket anses som den ultimative straf, som Manchester City muligvis står foran.