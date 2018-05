Medie: Dortmund vil præsentere Thomas Delaney fredag

Fodboldspilleren Thomas Delaney står ifølge Die Welt over for et skifte fra Werder Bremen til Borussia Dortmund.

Overgangssummen udgør ifølge Die Welt 24 millioner euro, hvilket svarer til omkring 179 millioner kroner.

Prisen kan ifølge mediet stige med yderligere tre millioner euro, cirka 22 millioner kroner.

Thomas Delaney har været hos Werder Bremen i halvandet års tid, og han har kontrakt med den nordtyske klub frem til sommeren 2021.

Danskeren udtrykker i torsdagens udgave af Ekstra Bladet interesse for et sommerskifte til Dortmund.

- Jeg har meget stor respekt for Werder Bremen og er glad for de skridt, jeg har haft mulighed for at tage i klubben det seneste halvandet år.

- Men Dortmund er en større klub, og i en alder af snart 27 år vil det være et meget interessant skridt at tage for mig, siger Thomas Delaney.

Den tidligere FC København-spiller er i øjeblikket samlet med det danske landshold, der skal spille VM i Rusland.

Her er han udset til en hovedrolle på den danske midtbane.

Danmark møder på lørdag Sverige i en testkamp i Stockholm.