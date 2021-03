Medie: Daniel Agger bliver cheftræner i Køge

Den tidligere landsholdsanfører Daniel Agger bliver ny cheftræner i 1. divisionsklubben HB Køge.

Det erfarer TV2 Sport små to timer før præsentationen af den kommende cheftræner. Den foregår klokken 13.00.

Det er fem år siden, at Agger indstillede sin aktive fodboldkarriere, der blev afsluttet i Brøndby. Det var også her, at det hele tog fart for midterforsvareren, der senere blev solgt til Liverpool.

Den karismatiske fodboldspiller med de mange tatoveringer spillede otte fulde sæsoner i Liverpool, inden han i 2014 vendte retur til Brøndby, hvor han tog en ny tørn frem til 2016.

Sideløbende med klubkarrieren blev det til 75 landskampe for Danmark.

Cheftrænerjobbet i HB Køge er blevet ledigt, efter at det tirsdag blev meldt ud, at Auri Skarbalius stopper i jobbet. I stedet tiltræder Skarbalius en stilling som teknisk direktør i Capelli Sport, der ejer HB Køge.

Tidligere på onsdagen berettede også Ekstra Bladet, at Daniel Agger var "stærkt i spil" til jobbet som cheftræner i HB Køge.

Den tidligere landsholdskammerat Lars Jacobsen bliver ifølge B.T. assistenttræner for Agger.

Jacobsen, der nåede 81 landsholdsoptrædener for Danmark, indstillede ligesom Daniel Agger den aktive karriere i 2016.