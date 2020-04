Medie: Coronakrisen afkorter fodbolden i 2. division

Her bliver klubberne oplyst om, at det ikke længere er muligt at gennemføre de tilbageværende 16 spillerunder. Der er ikke tid til at gennemføre alle de planlagte kampe, lyder det.

Der arbejdes i stedet med to scenarier for at afkorte 2. division, der er inddelt i to rækker med i alt 24 hold.

I det ene scenarie skal der spilles fem runder i grundspillet efterfulgt af seks runder i slutspillet - i alt 11 spillerunder.

Det andet scenarie byder også på fem grundspilskampe, inden 2. division afsluttes med to playoffkampe mellem de to vindere af grundspillet.