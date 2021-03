Medie: Corona sætter kæp i hjulet på Paris-Roubaix

Coronapandemien præger stadig det meste af sportsverdenen, og onsdag er det cykelklassikeren Paris-Roubaix, som igen må give op over for det hærgende virus.

Endnu har ASO, som arrangerer løbet, ikke bekræftet aflysningen - eller måske udskydelsen, men det ventes at ske senere onsdag, skriver mediet.

Sidste år blev brostensklassikeren helt aflyst som følge af coronarestriktionerne i Frankrig, og 2021-udgaven kommer altså heller ikke til at blive kørt som planlagt.

Den seneste vinder af løbet er belgieren Philippe Gilbert, som triumferede i 2019.

Frankrig har på det seneste oplevet en stigning i coronasmitte igen, og det har ført til delvis nedlukning af 16 regioner. Heriblandt dem hvor Paris-Roubaix skal køres.

Ifølge Le Parisien forsøgte ASO at overbevise myndighederne om, at man kunne gennemføre løbet forsvarligt med strenge coronaprotokoller og omfattende test af de involverede.

Myndighederne mente dog ikke, at det var rimeligt at bruge omfattende ressourcer hos både politiet og sundhedsvæsenet for at gennemkøre løbet i landets nuværende situation.

Sidste år forsøgte arrangøren også i første omgang at flytte løbet fra den normale plads i kalenderen i foråret og hen til efteråret. Det endte dog med en aflysning i sidste ende.