Medie: Challenge-system skal diskuteres i håndboldtop

Derfor bliver det en del af dagsordenen på et fællesmøde i dansk håndbold onsdag.

Her skal Dansk Håndbold Forbund (DHF), Divisionsforeningen og Elitedommerudvalget mødes for at diskutere, hvorvidt video-proof, elektronisk timeoutknap og det nye challenge-system er det rigtige.

Det skriver Jyllands-Posten, der har set den mail, der er sendt ud til de danske ligaklubber med Divisionsforeningens direktør, Thomas Christensen, og formand, Kasper Jørgensen, som afsendere.

- Vi må desværre konstatere, at enkelte episoder har fået lov til at fylde alt for meget i den nationale omtale af vores sport, lyder det i mailen.

Challenge-systemet været genstand for kaos i flere kampe i den nye sæson. Senest i lørdagens topbrag mellem TTH Holstebro og Skjern, hvor kampens sidste minut var præget af forvirring og fejl på grund af challenge-systemet.

- Vi lytter til de input, der kommer både direkte og gennem medierne omkring løsningsforslag. Lige fra at skrotte reglerne, sætte dem på standby, lave gentlemen-agreements, holde kaffemøder osv., skriver Divisionsforeningen.

Efter weekendens kampe medgav DHF-formand Per Bertelsen i Håndboldmagasinet Overtrådt på TV Midtvest, at introduktionen har været problematisk.

- Jeg er ikke blind for, at der har været en del grums. Og det ærgrer mig helt vildt. Det skulle jo have tilført noget positivt til dansk håndbold, og hvis det ikke gør det, skal vi måske pille det af igen, sagde Per Bertelsen.

Ifølge DHF-formanden har det hele tiden været meningen, at challenge -systemet skal evalueres, men evalueringen skulle måske fremrykkes, og det ser altså ud til at ske onsdag.

- Jeg vil ikke være med til at droppe systemet efter så få kampe. Det skal have lidt tid og ro, og så er jeg sikker på, at det nok skal blive godt.

- Men hvis vi har lavet noget, der ikke er godt, så må vi pille det af igen. For det giver ingen mening at køre hele sæsonen igennem med det, hvis det ikke fungerer, sagde Bertelsen.