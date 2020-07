Løbsdirektør for Tour de France, Christian Prudhomme, overborgmester og bestyrelsesformand for Grand Départ Copenhagen Denmark, Frank Jensen (S), står side om side i februar 2020 ved præsentationen af den danske Tour-start. (Arkivfoto).

Medie: Bretagne i spil til Københavns Tour-start i 2021

Mediet Le Telegramme skriver, at ASO har tilbudt regionen Bretagne næste års Tour-start som en plan B.

Den franske region Bretagne bringes i spil som vært for Tour de France-starten i 2021 i stedet for København.

Det skriver avisen Le Telegramme.

Mediet skriver, at regionen er blevet tilbudt Tour-starten af Amaury Sport Organisation (ASO) som en plan B.

Touren skal efter planen gå i gang 2. juli til næste år i København, men ASO har ønsket at fremrykke starten med en uge for ikke at kollidere med OL i Tokyo, der begynder 23. juli.

Københavns overborgmester Frank Jensen har tidligere bekræftet, at ASO har anmodet om at fremrykke Tour-starten.

I forvejen er København til næste sommer en af værtsbyerne for EM i fodbold, der foregår fra 11. juni til 11. juli.

Frank Jensen har ifølge B.T. slået fast, at det på grund af EM vil være svært at fremrykke Tour-starten.

- At ændre datoen vil lede til uoverkommelige juridiske knuder mellem København som by, Dansk Boldspil-Union og Uefa (det europæiske fodboldforbund, red.), berettede Frank Jensen for nylig ifølge B.T.

Regionen Bretagne har tidligere udtrykt ønske om at få Tour-starten, den såkaldte Grand Depart, i 2024 eller 2025.

I 2024 fylder regionens store cykelhelt Bernard Hinault 70 år. Hinault vandt Touren fem gange i løbet af karrieren.