Medie: Barcelona-spillere afviser halvering af løn

Klubpræsident Josep Maria Bartomeu skulle angiveligt i første omgang have bedt Lionel Messi og co. om at gå 70 procent ned i løn for derefter at ændre det til 50 procent, men det har spillerne takket nej til.

Det skriver den spanske avis AS.

FC Barcelonas spillere har afvist en opfordring fra klubben om at gå 50 procent ned i løn, mens udbruddet af coronavirus sætter en stopper for al fodbold.

Ifølge mediet El Mundo Deportivo er Barcelona-truppen villig til at gå 30 procent ned i løn i resten af sæsonen.

Mens spillerne indtil videre afviser en selvvalgt lønnedgang, så kan Barcelona ved hjælp af en midlertidig særlov slippe for at betale for en del af truppens løn, mens coronakrisen raser, uden spillernes accept.

Den bedste spanske fodboldrække, Primera Division, er suspenderet på ubestemt tid. Den seneste kampdag var 10. marts.

Dermed er der midlertidigt sat en stopper for klubbernes mulighed for at tjene penge i forbindelse med eksempelvis kampdage, hvilket skaber store økonomiske kvaler i de fleste klubber.