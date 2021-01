I flere tilfælde har unge atletikudøvere ifølge B.T. klaget over upassende adfærd. (Genrefoto)

Medie: Atletiktrænere har skiftet klub trods anklager

I flere tilfælde har atletiktrænere i Danmark kunnet skifte klub på trods af anklager om upassende og krænkende adfærd.

Det skriver B.T. fredag.

Avisen nævner en "anerkendt dansk elitetræner", som måtte stoppe i en klub, efter at en stribe unge piger selv var stoppet på grund af upassende adfærd.

Der er angiveligt tale om, at træneren sov i samme rum som atleter mellem 11 og 17 år ved stævner og stod bag grænseoverskridende massage.

Herefter kunne han ifølge B.T. "rejse fra atletikklub til atletikklub", fordi han hverken var dømt eller havde en plettet børneattest.

Elitetræneren afviser alle anklager.

i 2019 blev sagen håndteret af Dansk Atletik Forbund, bekræfter elitechef Bo Overgaard.

- På vegne af Dansk Atletik Forbunds ledelse har jeg på eget initiativ ageret og fulgt op på en sag, hvor jeg blev bekendt med, at en tidligere atlet har oplevet krænkende adfærd fra en træner, siger han til B.T.

I yderligere to tilfælde er trænere ifølge avisen blevet anklaget for krænkelser, men har alligevel formået at få job i en ny klub.

- Jeg kan ikke udtale mig om en konkret sag, men generelt kan jeg sige, at hvis der er trænere, der ikke udviser ordentlig adfærd over for atleter, hvorefter samarbejdet ophører, og man viderefører eventuelt uordentlig adfærd, så synes jeg, det vil være mere end uheldigt, siger Bo Overgaard.