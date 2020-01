Medie: Alt tyder på Eriksen-skifte til Inter i januar

Et skifte fra Tottenham til Inter i januar er nært forestående for Christian Eriksen, skriver Ekstra Bladet.

Den danske fodboldstjerne Christian Eriksen kan meget vel være tæt på et skifte til italienske Inter i januar.

Det skriver Ekstra Bladet.

- Ifølge Ekstra Bladets oplysninger tyder alt på, at en aftale med italienske Inter er nært forestående.

- Den italienske journalist Gianluca Di Marzio nævnte koblingen mellem Inter og Christian Eriksen for et par dage siden. Og den brandvarme italienske interesse har Ekstra Bladet fået bekræftet fra nærtstående kilder i fodboldmiljøet, skriver Ekstra Bladet.

Avisen vurderer, at en aftale om et salg af Eriksen til Inter formentlig kan blive færdiggjort i løbet af de kommende par uger, og at udgangspunktet er et skifte i januar.

Gianluca Di Marzio udgiver transfernyheder på sin egen italienske hjemmeside, og han er normalt særdeles velunderrettet om italiensk fodbold.

Han beskrev 1. januar den tætte kontrakt mellem Eriksens lejr og Inter

Den italienske sportsavis La Gazzetta dello Sport havde samme historie på forsiden 1. januar.

Christian Eriksens kontrakt med engelske Tottenham udløber til sommer, og skal Tottenham tjene penge på danskeren, så skal han sælges i januar, hvor transfervinduet er åbent.

Ekstra Bladet skriver, at Inter-manager Antonio Conte kender Eriksen indgående fra sin tid som manager i Chelsea, og at Conte angiveligt har peget på danskeren som en trumf i jagten på at fravriste Juventus det italienske mesterskab.

Ifølge avisen skulle den 27-årige dansker koste mellem 150-180 millioner kroner.

Den relativt beskedne pris for en spiller på Christians Eriksens niveau skyldes, at danskerens kontrakt snart udløber, og at han kan skifte transferfrit til sommer.

Christian Eriksen skiftede i 2013 fra Ajax til Tottenham, hvor han har været en af de største profiler i klubben de senere år.

I denne sæson har han ofte været henvist til at starte kampene på bænken, hvilket i engelske medier har været forklaret med usikkerheden omkring Eriksens klubmæssige fremtid.

I britisk presse har Tottenhams lyst til at forlænge med danskeren været et velkendt tema i længere tid, men parterne har ikke forlænget aftalen.

I sommer i forbindelse med en landskamp udtalte Eriksen, at han måske gerne vil prøve noget nyt.

- Jeg har et år tilbage af kontrakten, så mit fokus er selvfølgelig stadig på Tottenham, selv om jeg måske gerne vil prøve noget nyt, lød det dengang fra Christian Eriksen.

Ifølge AFP forventes Eriksen at være med i truppen, når Tottenham søndag møder Middlesbrough i FA Cuppen.

Fredag kommenterede Tottenham-manager José Mourinho på et pressemøde danskerens situation.

- Jeg ved ikke, hvad der sker, og det er helt ærligt. I kender situationen. I øjeblikket kan han lave en aftale med hvilken som helst klub efter sæsonen. Det er en mulighed.

- En anden mulighed er, at en klub og ham selv vil lave en aftale i januar, men i den situation er vores klub i kontrol. En anden mulighed er, at han bliver. Han er her lige nu, og han er vores spiller, lød det fra Mourinho ifølge AFP.