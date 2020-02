Medejeren Ibrahimovic besøger Hammarby for første gang

Zlatan Ibrahimovich har mandag besøgt den svenske fodboldklub Hammarby for første gang, siden han købte cirka en fjerdedel af klubben i slutningen af november.

Han mødte Hammarbys spillertrup på klubbens træningsanlæg i Stockholm. Det bekræfter klubdirektør Richard von Yxkull til det svenske fodboldmedie Fotbollskanalen.

- Han har været på besøg for at lære os lidt bedre at kende. Det var formålet med besøget. Han har ikke været her før. Besøget gik ud på at præsentere Årsta (Hammarbys træningsanlæg, red.) for ham og snakke om nogle praktiske ting. Mere var der ikke i det, siger Hammarby-direktøren.

Da Ibrahimovic bekendtgjorde sin investering, udløste det stor vrede blandt fansene i eksklubben Malmö FF.

De reagerede blandt andet ved gentagne gange at udøve hærværk på statuen af den nu tidligere byhelt. Statuen blev væltet tidligere i januar. Ifølge nyhedsbureauet TT er den til reparation.

Den 38-årige svensker er fortsat selv i gang med sin aktive fodboldkarriere, og han spiller for italienske AC Milan.

Han er ikke gået i detaljer med, hvad han ønsker at bidrage med i Hammarby, og klubbens direktør ved heller ikke, hvordan man skal trække på Ibrahimovichs kompetencer.

- Det er spændende, at han er kommet ind i klubben, og jeg håber selvfølgelig, at han bliver en god medejer. Med den person, som han er, kan han forhåbentlig hjælpe os i den rolle, som han kommer til at få.

- Men det er alt for tidligt at sige noget, for han er en aktiv spiller, som satser på sin karriere. Det er ikke den her investering, han tænker på nu, siger Richard von Yxkull.