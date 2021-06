Medaljevindere går forrest ved OL-indmarch

Hækkeløberen Sara Slott deler hvervet som fanebærer med sejleren Jonas Warrer ved indmarchen, hvor det for første gang er tilladt at have to flagsvingere - så længe der er tale om en af hvert køn.

De har begge vundet medaljer i OL-sammenhæng. Slott vandt sølv i Rio de Janeiro for fem år siden, mens Jonas Warrer sammen med Martin Kirketerp i 49er-båden tog guld i 2008.

- Jeg har haft et lille håb om at blive fanebærer efter Rio, men på den anden side var vi jo mange, der gjorde det godt der.

- Jeg er meget, meget stolt og ser det som en anerkendelse af min karriere og også af min ageren i dansk idræt. Sådan tolker jeg det i hvert fald, siger Sara Slott.

Også Jonas Warrer anser udnævnelsen som et skulderklap for en lang karriere, der nu sender ham til OL for tredje gang.

- Jeg har da tidligere tænkt, at det kunne være fedt, hvis det var mig, der gik forrest ind. Men der er mange gode alternativer, så det er en kæmpe ting for mig.

- Jeg er utrolig glad og utrolig stolt over det. Det er fedt, siger Jonas Warrer.

Det er to meget garvede atleter, der skal føre OL-holdet ind på stadion i den japanske hovedstad.

Sara Slott er 34 år og Jonas Warrer otte år ældre, og netop duoens alder og erfaring havde en vis betydning, da valget skulle træffes.

- Det er nogle, der har været i dansk eliteidræt i rigtig mange år, siger den danske OL-delegations chef de mission, Søren Simonsen.

- Når man ser anførere for hold og grupper, så er det tit folk, der har en vis rutine. Det har vi også her. Det er to atleter, der har prøvet nogle ting og har noget at give af.

- Derudover ville vi gerne have den olympiske historie med, at det er nogle, der har prøvet at stå på sejrsskamlen. Det har de begge, og det var også et parameter, forklarer han.

Danmarks Idrætsforbund forventer et dansk OL-hold på lidt over 100 atleter, men der var ikke frit valg blandt dem alle, da fanebærerne skulle udvælges.

Som det næsten altid er tilfældet, ankommer en lang række deltagere først til OL efter åbningsceremonien og har derfor af naturlige grunde ikke været i spil til det ærefulde hverv.

- Man skal være til stede, for at man kan blive udvalgt. Så vi har skullet vælge mellem de omkring 40 atleter, som vi forventer vil være en del af indmarchen, siger Søren Simonsen.

Forløbet frem til præsentationen på Experimentarium i København var omgivet af stort hemmelighedskræmmeri.

Slott og Warrer fik beskeden helt tilbage i april, men har kun måttet dele den glade nyhed med de allernærmeste.

- Jeg har kun fortalt det til min mand og til min træner. Ikke engang mine forældre har fået det at vide. Det har været lidt mærkeligt, når folk har snakket om det i de seneste uger, lyder det med et grin fra Sara Slott.

Også de to fanebærere til de paralympiske lege blev offentliggjort torsdag. Det bliver taekwondokæmperen Lisa Gjessing og atletikudøveren Daniel Wagner.