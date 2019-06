Mie Ø. Nielsen er - nøjagtig som hendes far var det tidligere - en af Danmarks bedste svømmere. I 2016 var hun med til at vinde OL-bronze i Rio sammen med den danske holdkap i 4x100-meter-medley. 28 år tidligere hentede hendes far Benny Nielsen (til højre) OL-sølv ved legene i Seoul i 200-meter-butterfly. Arkivfoto.

Medaljer strømmer i blodet hos sportsfolk

Sønner, døtre, nevøer, niecer og søskende til succesfulde sportsfolk har bedre chancer for at nå toppen og vinde medaljer til OL, viser fransk studie.

Sønner og døtre til tidligere medaljevindere har dobbelt så stor chance for at vinde en olympisk medalje som andre sportsfolk, der deltager ved OL.

Ny forskning viser, at det kan øge chancerne for at vinde olympiske medaljer betragteligt med de rette familierelationer.

Det kan være guld værd for sportsfolk at være født ind i den rigtige familie.

