Med Agger ved roret vil HB Køge bide sig fast i toppen

Men en oprykning allerede i år er ikke kravet for den nye trænerduo, de tidligere landsholdsspillere Daniel Agger og Lars Jacobsen.

I stedet er målet at bide sig fast i toppen af rækken, lyder det fra Per Rud, HB Køges direktør.

- Vi skal nå i top seks - det er helt sikkert. Og i top seks skal vi kunne spille med i år, for det kunne vi ikke sidste år, siger Per Rud.

- Vi er sikre på, at vi nok skal have et bedre hold i år. Vi har skiftet ret meget ud - mere end nogensinde i klubbens historie, som jeg husker det. Vi har stadig mange tilbage, der starter inde, men vi har skiftet meget af bredden ud.

HB Køge endte klart sidst i oprykningsspillet sidste sæson, som de seks bedste i rækken går videre til, når alle tolv hold har mødt hinanden to gange.

Der er stadig tålmodighed i forhold til ambitionerne om Superliga.

- Der er ingen tvivl om, at vi vil i Superligaen. Og vi er rigtig godt på vej, for vi løfter os markant. Vi tror på, at vi er i stand til at komme derop og være en kontinuerlig del af Superligaen. Vi står bare ikke og banker nogen i hovedet og siger, at det skal være i år.

- Vi har givet det nye trænerteam tre år til at lykkes med det, samtidig med at vi udvikler vores stadionområde her i Køge og får det hele med, siger Per Rud.

Med amerikanske ejere i ryggen og tilføjelser som det nye trænerteam og den tidligere landsholdsspiller Mike Jensen har klubben også fået større armbevægelser.

- De (ejerne, red.) har flyttet vores mindset, og vi er blevet lidt mere vovet. Vi kan gå fra at være den grå mus og blive mere interessante og en klub, som folk taler om.

- Der er ingen tvivl om, at Mike og trænerteamet har givet noget opmærksomhed. Det har helt sikkert været positivt for klubben, men i sidste ende handler det om at vinde nogle kampe.

- Men i første omgang har vi fået skabt noget opmærksomhed, og det synes vores partnere og fans er rigtig godt.

Af nye spillernavne i HB Køge-truppen til sæsonen er blandt andre den tidligere Liverpool-spiller Jon Flanagan samt Mathias Nielsen, der er kommet til fra Randers FC.

Klubben må dog fra start undvære de to rutinerede profiler Eddi Gomes og Lasse Petry, der begge er ude med længerevarende skader.