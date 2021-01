McTominay spolerer Zinckernagels Watford-debut

De fleste danske drenge ville nok elske at få sin debut for en klub på Old Trafford. Lørdag skete det for 26-årige Philip Zinckernagel.

Overraskelsen udeblev dog i opgøret, som United vandt 1-0 på en tidlig scoring af Scott McTominay.

Det danske Watford-nyindkøb fik dog ikke lov til at vise ret meget i første halvleg fra sin position som venstre kant. Der stod United på det meste.

Ole Gunnar Solskjærs mandskab sad tungt på kampen, og efter bare fem minutter tog hjemmeholdet føringen.

Scott McTominay fik hovedet på et hjørnespark og fik dirigeret bolden over det fjerneste målhjørne.

Statistikkerne talte også sit tydelige sprog. Knap midtvejs i halvlegen hed skudstatistikken 9-1 i Uniteds favør.

Mod halvlegens slutning kom Watford bedre med og fik et par chancer, men det blev ved det ene mål halvvejs.

Hjemmeholdets dominans var ebbet ud, og med 1-0 på måltavlen var det ikke svært for Watford at mobilisere energi til at jagte overraskelsen efter pausen.

Den sidste skarphed manglede for gæsterne, som ellers havde muligheden for at tvinge kampen i forlænget spillet.

I stedet kan Manchester United se frem til at fortsætte sin færd i den store engelske pokalturnering.