McIlroy håber ændret golfkalender kan give fuld major-plade

Således er US Masters på Augusta-banen i USA, der oprindeligt skulle være spillet i april, rykket til november. Og i stedet for at være årets første major, bliver det nu den sidste.

Coronaudbruddet, der hærger i det meste af verden, har vendt op og ned på sportskalenderen for hele 2020. Også for golfens fire største turneringer.

Det kan i sidste ende være en fordel for den nordirske golfstjerne Rory McIlroy, der har vundet tre af de fire store major-turneringer i karrieren, men endnu mangler US Masters-titlen.

De udskudte turneringer giver ham troen på, at han i år kan fuldende major-pladen, siger han i et liveinterview med Nike Golf på Instagram ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Jeg har altid følt, at der er de her forventninger, når man går ind på Augusta-banen til årets første store major. Der er alt det hype. Jeg tror ikke, jeg vil føle det sådan i år. Jeg vil føle det anderledes.

- Det kommer til at blive en anderledes Masters i år, men personligt - måske selvisk - er det lige det, jeg behøver for at få "jakken", siger han med henvisning til den grønne jakke, som vinderen af US Masters må bære.

McIlroys hidtil bedste resultat ved US Masters var en fjerdeplads i 2015.

- US Masters betyder så meget. Selvfølgelig fordi det er den sidste major for mig at vinde. Men bortset fra det er det sådan et specielt sted med så mange gode minder, siger nordireren.

McIlroy vandt i 2011 sin første majortitel, da han triumferede i US Open. I 2012 og 2014 vandt han PGA Championship, og ligeledes i 2014 strøg han til tops i den britiske major-turnering The Open, også kendt som British Open.

Efter den nuværende plan bliver PGA Championship årets første major og er planlagt til at blive spillet 6. til 9. august.

Derefter skal US Open spilles fra 17. til 20. september og US Masters fra 12. til 15. november, mens The Open helt er aflyst i år.