McIlroy fører an i årets første European Tour-event

McIlroy er i samlet 13 slag under par, hvilket er et slag bedre end nummer to, Tyrrell Hatton fra England.

McIlroy gik lørdagens tredje runde i fem slag under par efter at have lavet en eagle, fem birdies og to bogeys.

De danske spillere kommer næppe til at spille en rolle i topstriden. Lucas Bjerregaard er nemlig ni slag efter McIlroy på en delt 30.-plads.

To slag længere tilbage finder man Rasmus Højgaard. Længere tilbage i den tunge ende af stillingen ligger Søren Kjeldsen og Jeff Winther.

Joachim B. Hansen og Thomas Bjørn klarede ikke cuttet efter anden runde.

Turneringen i Abu Dhabi har en samlet præmiesum på otte millioner dollar.