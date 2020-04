McIlroy: Ryder Cup uden tilskuere er ikke Ryder Cup

Men på grund af coronavirus kan det ende med, at det kun er spillerne, der vil være til stede. Det tiltaler langt fra den nordirske verdensetter.

- Jeg forstår godt de økonomiske aspekter for alle involverede. Der er mange, der ikke sætter pris på, hvad det kræver at stable Ryder Cup på benene, men en Ryder Cup uden tilskuere er ikke Ryder Cup.

- Det ville ikke være den store begivenhed, det normalt er, der vil ikke være nogen stemning, så hvis det står mellem ikke at spille eller at spille uden tilskuere, vil jeg sige, at man bør udskyde det et år til 2021, siger McIlroy ifølge Reuters.

Der er endnu ikke truffet en endelig beslutning, om hvorvidt Ryder Cup vil blive afholdt som planlagt.

Indtil videre holder arrangørerne dog fast i datoerne i september.

Sidste gang, Ryder Cup blev spillet, var i 2018.

Her vandt Europa, der var anført af den danske kaptajn Thomas Bjørn, ligesom også Thorbjørn Olesen var en del af holdet.