McGregor taber på teknisk knockout til amerikaner

Den blev afgjort i anden runde, da Poirier efter 2 minutter og 32 sekunder slog ireren i gulvet, efter at McGregor ellers havde domineret kampens indledning.

Resultatet betyder, at Dustin Poirier nu formentlig får endnu en mulighed for at generobre verdensmesterskabet i letvægt, som han tabte i 2019.

- For mig var det her en titelkamp, og nu er jeg mesteren, siger Poirier efter kampen ifølge nyhedsbureauet AFP.

Nederlaget var en streg i regningen for McGregor, som var udråbt til favorit til søndagens kamp.

- Jeg må bare ryste det af mig og komme tilbage. Det er det, jeg har tænkt mig at gøre.

- Jeg er ærgerlig, for det er en bitter pille at sluge. Nu vil jeg bare tilbage til hotellet og slappe af med mine børn, siger han efter nederlaget.

Kampen var en gentagelse af mødet fra 2014, hvor irske McGregor vandt relativt nemt. Poirier havde på forhånd lovet et andet udfald i søndagens duel, og med karrierens største sejr fik han ret.

Efter at have sparket McGregor på højre læg fulgte amerikaneren op med et par gode slagkombinationer. Til sidst lykkedes det at få favoritten i gulvet, hvor Poirier fortsatte, før dommeren Herb Dean trådte til.

32-årige McGregor har ikke tidligere prøvet at tabe en kamp på knockout eller teknisk knockout i sin 13 år lange MMA-karriere.