Mbappé vil skrive historie med PSG

Søndag står Paris Saint-Germain (PSG) og Bayern München over for hinanden i denne sæsons Champions League-finale.

Og faktisk har et fransk hold ikke vundet trofæet siden Marseille sejrede i 1993.

Men det skal der laves om på, siger PSG-stjernen Kylian Mbappé.

- Det her er præcis årsagen til, at jeg skiftede hertil, siger Mbappé ifølge Reuters om udsigten til at skulle spille Champions League-finale søndag.

- Jeg har altid sagt, at jeg ville skrive historie for mit land. Det her er en chance for det.

- Siden jeg ankom i 2017, har vi oplevet flere skuffelser. Nu er vi i finalen, og det beviser, at vi ikke har givet op, siger han.

Mbappé nåede semifinalen i Champions League i 2016/2017-sæsonen med sin tidligere klub AS Monaco.

Det var i den sæson, han for alvor trådte ind på den store europæiske scene, og det fik PSG til at punge ud med omkring 1,3 milliarder kroner for at få fingrene i den lynhurtige angriber.

Nu vil han betale tilbage til hele det franske fodboldfolk.

- Det vil være en stor belønning at vinde med en fransk klub. Det var min mission, da jeg kom hertil. Det vil være fantastisk at vinde. Det vil være en stor bedrift for en fransk klub, siger Mbappé.

Han står noteret for fem mål i denne sæsons Champions League. Det gør ham til delt PSG-topscorer i turneringen sammen med Mauro Icardi.

Det er ret langt fra Bayern Münchens topscorer. Med 15 mål er Robert Lewandowski suveræn topscorer i hele turneringen.

Det er fem mere end nummer to, Borussia Dortmunds Erling Haaland, og seks mere end Bayern-holdkammeraten Serge Gnabry.

Finalen i Lissabon sparkes i gang søndag klokken 21.