Mbappé skyder sig ind i eksklusiv gruppe af PSG-målscorere

- Da jeg skrev kontrakt her, havde jeg ikke engang tænkt på at score tre mål. 100 var et fjernt mål, siger Mbappé, der fylder 22 år senere i december.

Kylian Mbappé startede lørdagens kamp på udebane mod Montpellier på bænken, men blev sendt i aktion i det 78. minut som afløser for Moise Kean, der minuttet forinden havde bragt PSG foran med 2-1.

I dommerens tillægstid fjernede Mbappé al tvivl om kampens udfald, da han scorede til slutresultatet 3-1.

- Det er noget af en lettelse, siger Mbappé, som har haft nogle målløse kampe i den franske liga den seneste tid.

- Da jeg kom her, ønskede jeg at blive langt bedre, og det opnår man ikke på et år. Det har været tre og et halvt år, og jeg har oplevet en masse. Jeg har haft nogle mindre gode øjeblikke, men klubben har altid støttet mig, siger Mbappé, som PSG hentede i Monaco før sæsonen 2017/18.

Den franske landsholdsangriber er nu på en delt fjerdeplads på listen over de mest scorende spillere i PSG's historie.

Dominique Rocheteau er også noteret for 100 mål. Han spillede i PSG fra 1980 til 1987.

Nummer et er Edinson Cavani fra Uruguay, som nu spiller for Manchester United, med 200 mål.

Derefter følger den nuværende Milan-spiller Zlatan Ibrahimovic, der var i PSG fra 2012 til 2016, med 156 mål og portugiseren Pauleta (2003-2008) med 109.