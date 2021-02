Mbappé lovpriser træner efter hattrick og 4-1 på Camp Nou

Han havde dog ikke brug for at fremhæve sig selv efter den meriterende sejr på en af sportens største arenaer.

Han sendte i stedet roser efter træner Mauricio Pochettino, som i starten året overtog efter fyrede Thomas Tuchel, der i sidste sæson førte PSG til Champions League-finalen.

- Det handler om kontinuitet. Træneren har gjort et stort stykke arbejde, siden han kom til. Han har fortsat det store arbejde efter Tuchel, der leverede et ekstraordinært stykke arbejde med finalen, siger Kylian Mbappé ifølge uefa.com.

Barcelona var bedst i kampens første halve time, hvor Lionel Messi bragtge Barcelona foran på et straffespark, men Mbappé udlignede efter en halv time, og derfra var PSG klart bedst.

- Vi begynder at blive bedre og bedre fysisk. Vi er endnu ikke i topform, selv om kampen i aften var meget god, men vi fortsætter med at forbedre os, så vi kan blive ved med at spille denne slags kampe, siger Mbappé.

PSG-anfører Marquinhos jubler over den store sejr, men maner til ro inden returkampen 10. marts.

- Det er stort. Vi ved, hvilken fordel det er at komme hjem med en sejr, siger Marquinhos.

Han har dog ikke glemt, at PSG i 2017 vandt den første kamp med 4-0 over Barcelona, hvorefter man tabte udekampen med 1-6.

- Vi har lært af vores fejl. Vi forbliver ydmyge. Der er stadig 90 minutter tilbage at spille, og vi skal blive ved med at arbejde. Vi kan nå langt med denne attitude, siger anføreren.