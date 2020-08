Matthäus: Bayern skal dumme sig for at tabe til Barcelona

Det vurderer Bayern-legenden Lothar Matthäus, efter at hans tidligere klub lørdag havde udspillet Chelsea og sikret sig en samlet sejr på 7-1 i de to ottendedelsopgør mod det engelske hold.

Bayern München skal dumme sig gevaldigt for at tabe mod FC Barcelona i næste uges kvartfinale i Champions League.

- Selvfølgelig har Barcelona nok med kvalitet til at spille op til deres bedste i en enkelt kamp, men jeg tror, at Bayern skal lave mange fejl og gøre mange ting forkert for at tabe mod dette Barcelona-hold, siger Matthäus til Sky Sport ifølge Reuters.

FC Barcelona sendte lørdag Napoli ud af turneringen efter en sejr på 3-1 hjemme på Camp Nou. Det spanske hold havde vundet det første opgør i Italien med 1-0.

På grund af coronapandemien bliver de resterende opgør i denne sæsons Champions League afgjort over en kamp.

Og det tilfører kampene en ekstra grad af uforudsigelighed, mener FC Barcelonas midtbanespiller Sergi Roberto.

- Der er ingen favoritter i denne Champions League. Alle kan vinde eller tabe en enkeltstående kamp, siger han.

- Hver kamp vil føles som en finale, så vi er nødt til at være meget koncentrerede, siger Roberto.

I modsætning til Bayern München, der vandt The Double i Tyskland, har FC Barcelona ikke haft en tilfredsstillende sæson. Mesterskabet glippede, og holdet havde heller ikke succes i den spanske pokalturnering.

Træner Quique Setien erkender, at Bayern München bliver noget af en opgave.

- Det bliver hårdt for os, fordi de har haft en fremragende sæson og dominerede deres opgør (mod Chelsea), siger han.

- Men det bliver også vanskeligt for dem. Det er et fremragende hold, men det er vi også.

FC Barcelona er de seneste to år blevet slået ud af Champions League blandt andet på grund af holdets manglende evne til at forsvare et stort forspring.

I 2018 blev en føring på 4-1 fra det første opgør mod Roma sat over styr i returkampen i Italien, og i 2019 skete det samme mod Liverpool, som havde tabt den første kamp i Spanien med 0-3.