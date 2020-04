Mathias Boe: Jeg har gjort hvad jeg kunne

Han peger på mental træthed som den primære årsag til, at han nu lægger ketsjeren på hylden.

- Men jeg har heller ikke været tilfreds med mit spillemæssige niveau, og jeg har tvivlet på, om jeg stadig kunne være med, så der har været for mange forstyrrende elementer for mig.

- Jeg ved, hvad det kræver, og hvor motiveret man skal være, og jeg kan ikke længere se mig selv i spejlet og sige, at jeg lever og ånder for badminton. Jeg kan også mærke, at jeg fysisk ikke er, hvor jeg var engang, siger Boe.

Han stopper med et cv, der indeholder mange store bedrifter. Sammen med Carsten Mogensen vandt Boe blandt andet All England to gange, og det blev også til OL-sølv i 2012, VM-sølv i 2013 og VM-bronze i 2014.

- Jeg synes, jeg har gjort, hvad jeg kunne for at blive den bedst mulige badmintonspiller, og det vidner mine resultater også om. Men der har også været mange nederlag og dårlige oplevelser, så det er ikke kun positive ting, jeg kan tænke tilbage på.

- Jeg glæder mig til at slippe for det evige mentale pres, et liv som professionel indebærer, men omvendt kommer jeg til at savne den forløsning og eufori, man mærker, når det så ender godt, siger Mathias Boe, der i øjeblikket befinder sig i Mumbai.

Den pensionerede badmintonstjerne, der har primær bopæl i dels den indiske storby og dels i Dubai og lever, hvad han selv beskriver som lidt af et nomadeliv, vil nu hellige sig en række ejendomsprojekter, han i forvejen var en del af.

- Min kæreste og jeg har også et hold i den indiske badmintonliga, og der er også en del opgaver forbundet med det, så det kommer der også til at gå lidt tid med.

- Men nu skal vi lige om på den anden side af den her forbandede virus. Jeg stresser ikke med at komme i gang med noget andet, siger Mathias Boe.