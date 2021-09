Matchvinderen Ronaldo skriver historie

Da Cristiano Ronaldo onsdag aften gik ind på Old Trafford til endnu et Champions League-opgør, var det ikke til hvilken som helst kamp.

Rekorden tog han fra målmandslegenden og tidligere Real Madrid-holdkammerat Iker Casillas.

Men Ronaldo havde andet at tænke på i gruppekampen mod Villarreal.

Efter en sløj United-indsats dukkede superstjernen op i overtiden og gjorde det, som han er bedst til. Score mål. Og pludselig stod United med alle tre point i hænderne.

- Når du har Cristiano på banen, er der altid en chance, siger manager Ole Gunnar Solskjær efter kampen til tv-stationen BT Sport ifølge BBC.

- Han er så god foran målet og har indflydelse på alle.

2-1-sejren over Villarreal faldt på et tørt sted. I første kamp var den engelske storklub rejst hjem fra Schweiz med et pinligt nederlag til upåagtede Young Boys.

- Det er enormt vigtigt for spillerne at vinde en kamp på denne måde, efter vi tabte på samme måde i Bern. Alle kampe er svære på det her niveau, siger Solskjær.

Men spillemæssigt var der stadig ikke meget at juble over for United. Villarreal væltede i store chancer, og Ole Gunnar Solskjær har meget at takke målmand David de Gea for.

United blev dog vakt til live efter en søvnig første time, da Alex Telles lavede kampens flotteste mål. Et frispark nær mållinjen i højre side blev i en blød bue lagt uden for feltet, hvor brasilianeren helflugtede bolden i nettet.

Det satte gang i tribunerne, og det mærkede spillerne, fortæller Bruno Fernandes, der bar anførerbindet.

- Skubbet fra fansene var utroligt efter Alex' scoring, og David (De Gea, red.) havde nogle fantastiske redninger.

- Og så hjalp Cristiano os igen, afslutter Bruno Fernandes.

Mens der var en tiltrængt sejr til Manchester United, blev krisen forværret hos FC Barcelona.

Nul point og en målscore på 0-6, lyder bundlinjen efter de to første kampe.

Onsdag blev Barcelona ydmyget af Benfica, der sejrede 3-0 på hjemmebane.

- I sidste ende vil det nemmeste være at skifte træneren ud, men vi er alle ansvarlige. Sandheden er, at vi befinder os i en kritisk situation, siger Barcelona-anfører, Sergio Busquets, ifølge Reuters.

Barcelona-træner Ronald Koeman føler dog stadig, at han har spillernes opbakning.

- Klubben? Det ved jeg ikke, siger han videre.

- Jeg kan ikke sige mere, fordi jeg ikke ved, hvad klubben tænker. Det er ikke i mine hænder.