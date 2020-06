Matchvinder er upopulær hos Arsenal: Ville ikke skade Leno

Det var aldrig intentionen, understreger Brighton-franskmanden.

- I pausen gik jeg hen til deres manager, Mikel Arteta. Jeg havde ingen intentioner om at skade deres målmand. Jeg hoppede bare for at få bolden, og da han landede, fik han et vrid i knæet.

- Jeg undskyldte til deres hold og til ham. Jeg har været gennem en svær skadespause, så jeg ved, at det er svært, siger Maupay til britiske BT Sport efter kampen.

Gæsterne fra London troede midtvejs i anden halvleg, at de var på vej mod sejren og tre point, der ville have lunet gevaldigt i tabellen.

I stedet blev det til et nederlag og dystre udsigter i kampen om Champions League-billetter.

Da kampen var fløjtet af, løb flere af Arsenal-spillerne over til Neal Maupay, der blev grebet om halsen af Mattéo Guendouzi og faldt til jorden.

I situationen blev Guendouzi ikke straffet, men det vides endnu ikke, om episoden får et efterspil.

Arsenal ligger på niendepladsen med 40 point. Der er seks point op til Manchester United på femtepladsen i den bedste engelske række.