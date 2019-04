Matchvinder Fischer tager perfekt hævn mod Brøndby

Homofobiske smædesange fra OB- og Brøndby-fans mod FCK-stjernen havde kostet bøder til klubberne, og Fischer tog den perfekte hævn, da han blev matchvinder i sejren på 2-1 på Brøndby Stadion.

Dermed har FCK åbnet et hul på otte point til FC Midtjylland i guldkampen. Midtjyderne spiller dog senere søndag og kan nedbringe marginen til fem point igen.

Kampens dommer i Brøndby havde slået fast, at homofobiske sange under kampen ville resultere i en afbrydelse, men allerede under opvarmningen kunne TV2 melde om sådanne sange mod Fischer.

Under kampen gik det mere fredeligt til, hvad de homofobiske udgydelser angik. Alle 90 minutter blev gennemført. Og det blev med hovedpersonen Viktor Fischer i en hovedrolle.

Først var det dog hjemmeholdet, som bragte jubelbrøl til Sydsiden efter blot ni minutters spil.

FCK-forsvaret fik ikke clearet en bold ordentligt, og til sidst var det svenske Simon Hedlund, som kunne sende Brøndby på tidlig sejrskurs.

Som altid i derbykampene var det med fuld effektivitet i nærkampe samt aggressivt spil, og begge mandskaber holdt sig ikke tilbage.

Man skulle dog frem til fem minutter før pausen, førend netmaskerne igen kom til at blafre. Og som så ofte før for FCK var det sæsonens helt store åbenbaring Robert Skov, som lynede med et kanonskud.

Jonas Wind nåede at sakse bolden på overliggeren, inden Viktor Fischer trådte ind i den hovedrolle på banen, som han også havde haft udenfor op til stormødet

Efter forarbejde af Robert Skov passerede Fischer elegant Marvin Schwäbe i Brøndby-målet. Hævnen så ud til at smage sødt for københavnernes nummer 7, der jublede sammen med holdkammeraterne.

En kold dukkert for Brøndby inden pausen, men vestegnsholdet kom energisk ud til anden halvleg og lagde et godt pres for at fremtvinge udligningen.

Flere gange sværmede de blågule omkring Jesse Joronens mål foran Sydsiden, men ind ville bolden ikke.

Som halvlegen skred frem, lagde FCK-træner Ståle Solbakken mere og mere vægt på defensiven, og det fik den tilsigtede effekt.

Trods masser af boldbesiddelse stilnede sværmeriet omkring FCK-feltet af, og Brøndby-fansenes største larm kom med 20 minutter igen, da Viktor Fischer fik en meget forventet pibekoncert at lade sig udskifte med.

Han klappede anerkendende til FCK's fans i modsatte ende, tog en kort sludder med Ståle Solbakken og forlod kampen. Som vinder. Mens Brøndby tabte et vigtigt skridt i kampen om bronze.