Matchfixing-tip bekræftede Lønstrups mavefornemmelse

Fodboldtræneren Christian Lønstrups mavefornemmelse fortalte ham, at der var et eller andet galt, da han under sin tid som cheftræner for FC Roskilde oplevede mærkværdige nederlag eller uvant dårlige præstationer fra enkelte spillere.

Men han havde svært ved at forklare, hvad der var årsagen til de i hans øjne underlige udsving i 1. divisionsklubben.

11. maj i år faldt brikkerne på plads i Lønstrups hoved. Den dag blev han opsøgt af en mand på en parkeringsplads, og manden fortalte i detaljer om, hvordan spillere i FC Roskilde angiveligt havde medvirket til matchfixing.

Det siger Christian Lønstrup til B.T.

- Jeg havde haft en mavefornemmelse i rigtig lang tid, men jeg havde bare svært ved at sætte finger på, hvad der var galt, siger fodboldtræneren.

8. maj havde FC Roskilde tabt 1-4 ude til Næstved. Her var det tydeligt for Lønstrup, at noget ikke var, som det burde være.

- Jeg har genset video af kampen. Det er den næstbedste række i Danmark. Der skal ikke laves de fejl, der bliver lavet, hvor spillere helt undgår at gå i tacklinger. Slet ikke, når vi spiller for overlevelse, siger Lønstrup til B.T.

Både B.T. og Politiken har tidligere fortalt, at to spilleselskaber i det sydlige Tyskland oplevede mistænkelige spil på netop den kamp.

Dagen efter Lønstrups møde med manden på parkeringspladsen, 12. maj, tabte FC Roskilde 1-2 til Lyngby efter at have lukket to mål ind i kampens sidste ni minutter.

Den kamp styrkede yderligere Lønstrups fornemmelse af, at "nogle i mit system modarbejder mig."

I bagklogskabens lys fortæller Lønstrup også til B.T., at flere spillere var irriterede over, at de til nogle kampe først fik startopstillingen to timer før kampstart. Den utilfredshed havde han ikke tidligere tillagt nogen værdi.

På et spillermøde 13. maj, dagen efter kampen mod Lyngby, fortalte Lønstrup spillertruppen, at han havde beviser for, at tre-fire spillere havde medvirket til matchfixing, men han ville ikke nævne navne.

En samlet spillertrup tog efterfølgende afstand fra trænerens beskyldninger. Lønstrup blev suspenderet af FC Roskilde. Ifølge Lønstrup blev han gjort til syndebuk.

Politiet efterforsker stadig sagen.