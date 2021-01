Massiv smitte i Aston Villa-trup udsætter endnu en kamp

Onsdag skulle Villa have spillet hjemme mod Tottenham, men også her var coronasmitte i truppen skyld i udsættelse.

Størstedelen af holdets spillere har siddet isoleret siden sidste uge, hvor der blev fundet 14 positive coronaprøver blandt klubbens spillere og ansatte. Det skriver Reuters.

Ud over at to af klubbens Premier League-kampe er blevet udsat, var Aston Villa i sidste uge også nødt til at stille med et hold af U23-spillere og helt unge fodboldtalenter i FA Cup-kampen mod Liverpool.

Aston Villa har selv ansøgt om at få kampen mod Everton udsat. Og det har Premier League efterfølgende godkendt.

Dermed oplever Premier League, at kampprogrammet endnu en gang bliver skubbet.

Det har flere trænere allerede protesteret over, fordi de frygter at skulle spille for mange kampe over en kort periode.

Mon ikke også at Aston Villas træner, Dean Smith, begynder at bekymre sig over de mange Aston Villa-kampe, der bliver udskudt.

Tilbage i december blev holdets kamp mod Newcastle nemlig også flyttet. Dengang på grund af smitte hos flere af Newcastles spillere.

Den kamp skal efter planen afvikles den 23. januar.

Klubben risikerer dermed netop at få et tæt kampprogram i anden halvdel af sæsonen.