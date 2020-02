Maskeret Chelsea-dansker kan spille trods brækket næse

Chelsea-stopperen Andreas Christensen kan spille lørdagens Premier League-kamp hjemme mod Tottenham på trods af en brækket næse.

Det siger Chelsea-manager Frank Lampard ifølge London-klubbens hjemmeside.

- Andreas fik en maske til sin brækkede næse og har trænet med den. Han er tilgængelig til kampen, men skal spille med masken, siger Chelseas manager.

Den danske forsvarsspiller forlod mandagens Premier League-kamp mod Manchester United kort før pausen med næseskaden.

Chelsea, der tabte kampen mod Manchester United med 0-2, ligger på fjerdepladsen i den bedste engelske fodboldrække.

Lampard roser den danske landsholdsspiller og indikerer, at han kan starte inde, hvis han føler sig tryg ved det.

- Han har trænet i to dage på et godt niveau, hvor der har været fysisk kontakt og hovedstød. Han har spillet så godt på det seneste, og han er i fantastisk form.

- Vi er nødt til at se, om han er helt klar, for det bliver en krig, og som stopper skal man være sikker på, at man kan gå ind i duellerne, siger Lampard.

Chelseas kamp mod Tottenham på Stamford Bridge går i gang lørdag klokken 13.30.