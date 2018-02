Martin Pusic kan forvente mange kampe i AGF-angrebet

Martin Pusic er blevet hentet ind som afløser for Morten "Duncan" Rasmussen i AGF, og efter to fine indhop er man yderst tilfreds med angriberen i Aarhus.

- Martin Pusic har gjort det rigtig godt her i starten. Han gør alt det, han skal. Han kom ind og lavede et fantastisk indhop, selv om det var kort i Hobro.

- I dag får vi ikke brugt ham godt nok, men vi ser, hvor dygtig han er til at holde i bolden. Vi havde bare ikke den sidste energi til at løbe omkring ham, siger David Nielsen.

Ifølge træneren kan Martin Pusic forvente mange kampe for AGF.

- Han er en fantastisk, professionel fodboldspiller, og han kommer til at spille mange kampe for os, siger David Nielsen.

AGF-anfører Pierre Kanstrup mener, at det er godt set af AGF at hente den østrigske angriber.

- Jeg har kun kendt ham i to og en halv uge, men han er en rigtig fin fyr, der går til den på træningsbanen. Han vil det rigtigt gerne, og jeg synes, det er rigtigt godt set af AGF at hente ham.

Pierre Kanstrup forventer, at Pusic snart kommer i gang for AGF og erindrer, hvor irriterende Pusic var at stå over for på banen:

- Han har lavet to gode indhop indtil videre. Han har været energisk og pågående, og jeg husker selv fra mine kampe mod ham, hvor pisseirriterende han er at spille over for.

- Jeg er sikker på, han nok skal komme i gang for os.

Martin Pusic ønskede ikke selv at kommentere sin start i AGF, da han ifølge AGF's pressechef ønsker at holde lav profil.