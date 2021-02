Marseille-træner er uenig i spillerhandel og siger op

Balladen i Marseille når nye højder, efter at cheftræner Andre Villas-Boas tilbød at trække sig på et pressemøde tirsdag.

Andre Villas-Boas siger ifølge Reuters, at han er uenig i Marseille-ledelsens politik på det sportslige område.

- Jeg har afleveret min opsigelse og sagt, at jeg ikke er enig med den sportslige retning. Jeg vil ikke have noget fra Marseille. Jeg vil ikke have penge, siger Andre Villas-Boas.

Han oplyser, at han lige nu afventer et svar fra Marseilles ledelse på sin anmodning om at trække sig.

Marseille hentede mandag på den sidste dag i januars transfervindue midtbanespilleren Olivier Ntcham fra skotske Celtic.

- Vi sluttede transfervinduet af med at hente en ny spiller. Det er en spiller, jeg havde sagt nej til, siger Andre Villas-Boas.

Han fortæller også, at opsigelsen ikke kommer på grund af balladen med klubbens fans.

Flere hundrede vrede tilhængere stormede Marseilles træningsanlæg lørdag.

- Bestyrelsen har ikke svaret mig endnu. Min opsigelse har intet at gøre med det, der skete i weekenden, siger Andre Villas-Boas.

- Jeg venter på et svar. Det kan blive et nej, og så kan vi fortsætte, siger han.

I sidste måned sagde Andre Villas-Boas, at han ville forlade klubben, når hans kontrakt udløber efter denne sæson.

Marseille, som røg ud af Champions Leagues gruppespil, er nummer ni i den bedste franske fodboldrække - 16 point efter Lille, der topper tabellen. Marseille har dog spillet to kampe færre.