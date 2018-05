Marseille-spillere: Atléticos finaleerfaring hjalp dem

Det mener flere spillere hos taberne, Olympique Marseille, der led et 0-3-nederlag til Atlético Madrid.

- Vi kæmpede, men vi manglede erfaring. Det vigtigste er, at vi lærer af disse kampe for at gøre fremskridt, siger Marseille-forsvareren Adil Rami til klubbens Twitter-profil.

Marseille indledte ellers kampen godt og havde en stor mulighed efter få minutters spil.

Knap midtvejs i halvlegen sørgede dårligt fransk forsvarsspil imidlertid for, at Antoine Griezmann kunne bringe Atlético Madrid foran 1-0.

Lidt senere måtte Marseille-anfører Dimitri Payet udgå med en skade, og derefter gik det ned ad bakke for franskmændene.

I begyndelsen af anden halvleg scorede Antoine Griezmann sit andet mål til 2-0, og kort før tid sørgede spaniernes anfører, Gabi, for det sidste mål.

- Vi udnyttede ikke vores chancer.

- Vi kan ikke undskylde os med, at vi mistede Payet, som er en af vores førende spillere. Vi var oppe mod et erfarent hold, der er vant til at spille finaler, siger Marseille-forsvareren Bouna Sarr til uefa.com.

Mens Atlético Madrid vandt Europa League for tredje gang i dette årti, så har Marseille tabt tre finaler i træk i den næstmest prestigiøse europæiske klubturnering.

I 1999, da turneringen stadig hed Uefa Cuppen, tabte franskmændene 0-3 til italienske Parma.

Fem år senere tabte Marseille finalen 0-2 til spanske Valencia.

Franskmændene måtte i denne sæson gå gennem kvalifikationen for at komme med i hovedturneringen af Europa League.