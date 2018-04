Marseille spiller sig i EL-semifinalen efter drama

Der udspillede sig et drama i Frankrig, da Marseille slog RB Leipzig 5-2 i returkampen af Europa League-kvartfinalen.

Tyskerne tog en 1-0-føring med fra klubbernes første møde, som hjemmeholdet skulle forsøge at indhente, men Marseille fik langt fra en ønskestart på kampen.

Efter bare to minutter bragte Leipzig-kanten Bruma udeholdet foran 1-0.

Målet betød, at Marseille skulle score mindst tre gange for at gå videre, men det slog ikke hjemmeholdet ud.

Efter seks minutters spil udlignede Marseille på et selvmål af Stefan Ilsanker, og efter ni minutter var kampen vendt på hovedet.

På en omstilling sendte Bouna Sarr bolden ind bag Peter Gulacsi, som ellers havde leveret en glimrende dobbeltredning, og så stod det 2-1 efter ni minutter.

I det 38. minut fuldbyrdede hjemmeholdet comebacket, da Florian Thauvin satte foden på et frispark, og så gik tilskuerne på Stade Vélodrome amok i jubel.

Efter at have været nede 0-2 samlet førte Marseille dermed 3-2.

Stik mod spil og chancer reducerede Leipzig efter 55 minutter, da Jean-Kévin Augustin sparkede bolden i nettet efter flot forarbejde af Nabi Keita, og så var Leipzig pludselig videre på reglen om udebanemål.

Det holdt dog kun i fem minutter, da Marseille-anføreren Dimitri Payet med ydersiden placerede bolden helt oppe i krogen til 4-2 til franskmændene.

Så skulle Leipzig frem og score et mål mere for at være videre, og Yussuf Poulsen blev sendt på banen.

Danskeren var tæt på at blive den helt store helt i overtiden, men hans forsøg blev reddet, og så kunne Marseille i stedet definitivt afgøre kampen.

Hiroki Sakai scorede til 5-2 i et tomt mål, efter at Leipzig-målmanden havde været med fremme på et hjørnespark.

Atlético Madrid skulle forsøge at forsvare 2-0-føringen fra første kamp mod Sporting Lissabon, men det blev ikke let for spanierne.

Efter 28. minutter kom portugiserne foran 1-0.

Jan Oblak kunne ikke vifte et indlæg langt nok væk, og så kunne Fredy Montero ved bagstolpen heade bolden ind over en halvt liggende Atletico-målmand.

Spanierne holdt dog hjemmeholdet fra yderligere scoringer, og er dermed også klar til semifinalen med en samlet sejr på 2-1.