Marseille-fans får fængselsstraf efter angreb på træningsanlæg

Fire personer er således blev tildelt fængselsstraffe på op til et år for deres medvirken i angrebet.

Det skriver det franske nyhedsbureau AFP.

Der er tale om to ledere af nogle af Marseilles mere hårdkogte fangrupperinger, en person, der hjalp med at arrangere angrebet, og en fan, som bar fyrværkeri.

De slipper dog nok med at skulle ind og ruske tremmer. I Frankrig kommer man nemlig som regel ikke i fængsel, hvis man får en straf på under to år, skriver AFP.

Omkring 300 tilhængere af Marseille angreb 30. januar klubbens træningsanlæg i frustration over dårlige resultater på banen og klubbens ledelse.

Der blev kastet med fyrværkeri og røgbomber, ligesom flere personer trængte ind på træningsanlægget.

Tilhængere ville have klubpræsident Jacques-Henri Eyraud til at gå af, hvilket efterfølgende er sket.