Mark O. Madsen lander kontrakt med UFC

Torsdag oplyser han i en pressemeddelelse, at han får sin debut i UFC 28. september i København. Det sker ved et stævne i Royal Arena.

Den tidligere bryder Mark O. Madsen har fået så godt gang i sin MMA-karriere, at han har landet en kontrakt med UFC.

- Jeg er sindssygt stolt over denne her aftale. Det er den bedste kontrakt, en dansker nogensinde er kommet ind på i UFC, og jeg glæder mig helt vildt til at kæmpe i Royal Arena, siger Mark O. Madsen i pressemeddelelsen.

UFC står for Ultimate Fighting Championship, og det er verdens største og mest prestigefyldte organisation inden for MMA, der er en forkortelse for Mixed Martial Arts.

Det er endnu uvist, hvem Mark O. Madsen skal møde, men kampen skal foregå i 70 kilo-klassen. I alt har danskeren lavet en kontrakt på fire kampe med UFC.

Den tidligere bryder var rejst til Las Vegas i USA for at vise sig frem for cheferne i UFC's hovedkvarter.

- Det er helt vanvittigt. Jeg tog til Vegas på en one way ticket (envejsbillet, red.) for at jagte en kontrakt, og nu er den allerede på plads, siger Mark O. Madsen.

Falstringen har foreløbig haft otte kampe i MMA og vundet alle sammen. Han vandt senest over bokseren Patrick Nielsen.