Mark O. Madsen har alt på spil i MMA-kamp mod bokser

Den tidligere OL-sølvvinder i brydning vil ikke fortælle, hvor mange penge en sejr udløser, men han slår fast, at det vil være nok til at finansiere resten af karrieren i Mixed Martial Arts (MMA).

- Det her stævne kan være med til at finansiere hele min MMA-karriere på den måde, at jeg kan tage på de træningslejre, jeg vil, få de sparringspartnere, jeg vil, og tage til de træninger, jeg vil.

- Det er ikke nok til at finansiere mit familieliv uden for sporten, men derfor er alt stadig på spil. Alt er bundet op på, at jeg vinder kampen, siger Mark O. Madsen ved et pressearrangement tirsdag.

MMA-kæmperen og bokseren Patrick Nielsen skal kæmpe om både præmiesum og anerkendelse i MMA-verdenen.

Hvis Mark O. Madsen taber kampen, er han længere væk fra at blive en del af verdens største MMA-liga, Ultimate Fighting Championship (UFC).

- Stævnet kan være med til at sætte MMA som helhed på landkortet. Det er en stor del sport og en stor del show, og det her stævne er med til at skabe omtale, siger Mark O. Madsen.

Sportsligt synes valget af modstander at være et stykke fra det optimale, hvis Mark O. Madsen vil vise, hvor langt han er nået i MMA-regi.

En sejr over en erfaren MMA-kæmper ville alt andet lige nok skabe mere respekt end en sejr over en tidligere bokser, der aldrig tidligere har dyrket MMA.

Omvendt så nyder kampen mod Patrick Nielsen stor opmærksomhed, og det lægges der også mærke til i MMA-verdenen, spår Mark O. Madsen.

- Omtalen og mediedækningen får også UFC til at sidde og kigge med, og det kan gøre, at UFC får en større interesse i at få mig med, siger han.

Mens Mark O. Madsen har syv MMA-kampe bag sig, har bokseren og debutanten Patrick Nielsen brugt to måneder på at blive klar til lørdagens kamp.

For ham er drømmen også UFC, hvis han formår at slå den professionelle MMA-kæmper.

- Hvis jeg vinder kampen, vil UFC kontakte mig. Så kan jeg være med til det næste stævne i Danmark. Så tager jeg med til det, siger Patrick Nielsen med henvisning til, at UFC har meldt ud, at der holdes et UFC-stævne i Royal Arena i september.

- Men jeg har også boksning ved siden af, og jeg elsker at bokse, men nu må vi se. Jeg vil rigtig gerne til UFC, og jeg tror på, jeg kan vinde, siger Patrick Nielsen.

Der er plads til knap 3000 tilskuere i KB Hallen til lørdagens MMA-kamp.

Kampen, der foregår i klassen op til 75,5 kilo, kan ses på pay per view hos Viaplay.