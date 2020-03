Mark O. Madsen brækker kæben to steder i UFC-triumf

Det har sin pris at kæmpe i verdens største MMA-forbund, UFC.

Det måtte Mark O. Madsen sande efter sin sejr over amerikanske Austin Hubbard i Las Vegas natten til søndag.

Danskeren fik således ikke mulighed for at fejre den flotte præstation med det samme. Han skulle en tur på hospitalet. Kæben viste sig at være brækket to steder.