Mark Cavendish vender tilbage til belgisk storhold

Den 35-årige Cavendish kørte også for det sejrsvante mandskab fra 2013 til 2015.

I den periode bidrog han med 44 sejre, hvoraf otte af dem blev hentet i grand tour-løb.

Siden kørte han for Dimension Data fra 2016 til 2019, og i 2020 har han repræsenteret Bahrain-holdet.

Nu tager han så en ny tørn hos Deceuninck - Quick-Step.

- Jeg kan ikke beskrive, hvor glad jeg er for at blive en del af holdet. Jeg har aldrig lagt skjul på min kærlighed til den tid, jeg havde på holdet, og det føles som at komme hjem nu.

- Jeg kan ikke vente med at komme i gang med at arbejde med staben, hvoraf de fleste også var her i min første periode, som var en af mine mest succesrige i karrieren, siger Mark Cavendish.

Direktøren hos Quick-Step, Patrick Lefevere, glæder sig også over genforeningen.

- Vi deler mange smukke minder med Mark og har en historie, der går langt tilbage. I sin treårige periode tog han ikke bare snesevis af sejre til holdet, men viste også forbløffende panache og dedikation som holdrytter, siger Lefevere.

Cavendish blev verdensmester på landevej i København i 2011. Han har i alt vundet 30 etaper i Tour de France, 15 i Giro d'Italia samt 3 i Vuelta a Espana. I alle tre løb har han vundet pointkonkurrencen.