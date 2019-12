Marcondes vender retur til England: Dog åben for FCM

- Når Superligaen er færdig, holder jeg en uges ferie, og så vender jeg hjem til England og starter træningen og ser, om jeg kan komme på holdet, siger Marcondes.

- Der kan selvfølgelig ske alt muligt, men jeg forholder mig til min aftale, som er, at jeg er i Brentford igen 1. januar, hvor vi har kamp. Hvis jeg skal være med i den, skal jeg være tilbage lidt tidligere for at indgå i planerne.

- I transfervinduet kan der ske en masse ting. Der kan både komme udskiftninger her i FCM og i Brentford, så jeg er lidt på standby og må se, hvad min rolle kan blive i Brentford.

24-årige Marcondes har nydt sit ophold i FCM, hvor han har spillet 10 superligakampe og mandag scorede sit andet sæsonmål i 2-1-sejren over Silkeborg.

Han udelukker ikke, at han bliver og forsøger at hjælpe FCM til mesterskabet i foråret.

- Mit ophold her i FCM har været rigtig godt. Jeg ville gerne have scoret flere mål, men overordnet set har det været et vellykket lejeophold, siger Marcondes.

- Vi har stort set vundet alle kampe, siden jeg kom, og det er dejligt at spille på et hold, som har succes, og det er også med i overvejelserne om fremtiden.

- Det kunne være fedt at spille med om guldet, men selv om jeg smutter, får jeg nok en guldmedalje, hvis FCM vinder.

FCM-træner Brian Priske lægger ikke skjul på, at han meget gerne ser Marcondes forlænge sit ophold i klubben.

- Jeg vil bestemt gerne beholde ham. Han er kommet med det, jeg vidste, han indeholdt, og han er blevet bedre og bedre for hver dag, siger Priske.

- Jeg har hele tiden sagt til Emiliano, at jeg er glad for ham, og at jeg tror på, at vi kan få ham op på et endnu højere niveau i foråret.

- Jeg håber, at han vælger at blive her efter nytår, men jeg ved ikke, hvad der kommer til at ske, siger FCM-træneren.