Marcondes bliver på næstøverste hylde i England

Fodboldspilleren Emiliano Marcondes har fundet en ny klub.

Den tidligere FC Nordsjælland-profil har skrevet kontrakt med Championship-klubben Bournemouth efter bruddet med oprykkerne fra Brentford.

Dermed bliver han holdkammerat med Philip Billing, som har spillet i klubben de seneste to år.

26-årige Marcondes har fået en treårig kontrakt i Bournemouth, hvor han skal hjælpe holdet med sin erfaring.

Det siger klubdirektør Neill Blake til klubbens hjemmeside.

- At være i stand til at skrive under med en spiller med Emilianos kvaliteter på en fri transfer er lidt af et kup for klubben.

- Det er ikke overraskende, at vi var i konkurrence med en række andre klubber, så jeg er glad for, at han har valgt AFC Bournemouth som sit næste skridt i karrieren, siger han.

Marcondes skiftede fra FC Nordsjælland til Brentford i januar 2018, men var året efter på et kort lejeophold i FC Midtjylland.

Herefter vendte han tilbage til Brentford og var en vigtig del af det hold, som i den forgangne sæson vandt playoff-finalen på Wembley og rykkede op i den bedste række.

I semifinalen havde Brentford sendt netop Bournemouth ud af kampen om oprykning.

Offensivspilleren har fået spilletid for en række landshold, men har fortsat sin debut til gode på A-landsholdet.