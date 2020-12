Diego Maradona scorede et af historiens flotteste mål, da han ved VM i 1986 bragte Argentina foran 2-0 mod England i kvartfinalen. Maradona fik bolden omkring midterlinjen og afdriblede en håndfuld englændere samt den engelske keeper Peter Shilton. Målet blev scoret på Azteca Stadium i Mexico City 22. juni 1986. Forinden havde han også scoret et mål med hånden. Argentinerne vandt kampen 2-1 og blev senere verdensmestre.

Maradonas liv fortryller mere end forarger

Diego Maradona var magisk på en fodboldbane, men uden for banen levede han et liv med kokain og prostituerede. Legenden døde af et hjertestop i november.

Det fortæller Klaus Berggreen, der gentagne gange spillede over for Maradona i Serie A i 1980'erne.

