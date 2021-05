Diego Maradona, der nærmest egenhændigt skød Argentina til VM-guld i 1986, er et idol for millioner af argentinere. (Arkivfoto)

Maradona blev svigtet af plejere før død ifølge rapport

20 lægefaglige eksperter kritiserer i ny rapport Maradonas plejere for at have svigtet fodboldstjernen.